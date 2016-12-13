Кадыров стал самым цитируемым губернатором-блогером ноября
По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», в ноябре 2016 года самым цитируемым главой региона стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщила пресс-служба чеченского лидера.
«В рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров России, составленном информационно-аналитической системой «Медиалогия» за ноябрь 2016 года, Рамзан Кадыров с большим преимуществом занял первое место. Его индекс цитируемости (ИЦ) составил 669,04», - цитирует текст документа ТАСС.
Второе место в списке самых цитируемых глав регионов России занял губернатор Московской области Андрей Воробьев (ИЦ - 83,87), а третьим стал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (ИЦ - 72,71).
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