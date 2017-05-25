Кадыров сравнил советскую антирелигиозную пропаганду с терроризмом
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил советскую антирелигиозную кампанию с терроризмом.
«Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и Сунну Пророка», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети Telegram.
Он также отметил, что в школьные годы не хотел носить красный пионерский галстук, а однажды даже порезал его. Кроме того, глава Чечни признался, что отказался вступать в комсомол.
«Меня вызывали «на ковер», но от своих убеждений я не отказался. И никогда не откажусь», — цитирует «РИА Новости» слова Кадырова.
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