Кадыров сравнил советскую антирелигиозную пропаганду с терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил советскую антирелигиозную кампанию с терроризмом.

«Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и Сунну Пророка», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети Telegram.

Он также отметил, что в школьные годы не хотел носить красный пионерский галстук, а однажды даже порезал его. Кроме того, глава Чечни признался, что отказался вступать в комсомол.

«Меня вызывали «на ковер», но от своих убеждений я не отказался. И никогда не откажусь», — цитирует «РИА Новости» слова Кадырова.