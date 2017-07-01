Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днем Помпеи

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сопоставил легализацию однополых браков ФРГ с последним днем Помпеи.

В своем инстаграмм он написал: «Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет».

Глава Чечни считает, что в крепкой семье растут порядочные люди. Он подчеркнул, что большинство тех, кто совершил за поледние годы тяжкие преступления, воспитывались в неполноценных семьях и преимущественно росли с матерью-одиночкой, пишет Газета.ru.

30 июня в Германии был принят закон об однополых браках. Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией получили право регистрировать отношения и усыновлять детей. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против данного закона.