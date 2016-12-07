Кадыров сообщил о своем прекрасном самочувствии после перенесенной операции

Глава Чечни Рамзан Кадыров чувствует себя прекрасно после перенесенной операции. Об этом сам Кадыров сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram.

«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто в эти дни интересуется состоянием моего здоровья и высказывает пожелания скорейшего выздоровления. Это очень приятно, что тысячи знакомых и совершенно незнакомых людей желают тебе здоровья и благополучия!» — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Кадыровым на своей страничке в соцсети.

Ранее глава республики написал, что 2 декабря перенес операцию после полученных на тренировке по боксу травм, и отметил высокий уровень профессионализма врачей республики.

«Все прошло нормально, чувствую себя хорошо, — отметил Кадыров, подчеркнув, что все эти дни продолжал активно работать, поскольку «конец года этого требует».

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