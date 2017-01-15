Кадыров сообщил о поимке особо опасного террориста

В Чечне задержан особо опасный террорист Имран Дацаев, который входил в состав банды, координируемой из Сирии боевиками ДАИШ (группировка запрещена в России). Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

На своей странице в Instagram он пояснил, что Дацаев был задержан полицейскими в Грозном, в районе площади «Минутка». Правоохранители блокировали бандита во дворе торгового центра «Орбита» и предложили ему сдаться. В ответ террорист бросил в них гранату. Кадыров добавил, что Дацаев взят живым и уже дает показания на допросе.

Глава Чечни отметил, что накануне в Нальчике были задержаны еще два террориста из той же банды, которых в настоящее время везут в Грозный. По словам Кадырова, вся преступная группировка нейтрализована.