Кадыров сообщил о поимке особо опасного террориста
В Чечне задержан особо опасный террорист Имран Дацаев, который входил в состав банды, координируемой из Сирии боевиками ДАИШ (группировка запрещена в России). Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
На своей странице в Instagram он пояснил, что Дацаев был задержан полицейскими в Грозном, в районе площади «Минутка». Правоохранители блокировали бандита во дворе торгового центра «Орбита» и предложили ему сдаться. В ответ террорист бросил в них гранату. Кадыров добавил, что Дацаев взят живым и уже дает показания на допросе.
Глава Чечни отметил, что накануне в Нальчике были задержаны еще два террориста из той же банды, которых в настоящее время везут в Грозный. По словам Кадырова, вся преступная группировка нейтрализована.
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