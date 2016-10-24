Кадыров сообщил об освобождении захваченного в Ливии экипажа «Михаила Чеботарева»

Задержанный 16 сентября 2015 года в Ливии экипаж российского судна «Михаил Чеботарев» освобожден и скоро вернется на родину. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Дорогие друзья! Сообщаю приятную новость. Экипаж российского судна «Михаил Чеботарев», задержанного 16 сентября 2015 года в Ливии, на свободе. Из-под стражи освобождены капитан Андрей Крынин, старпом Станислав Сироткин и второй помощник капитана Валерий Савицкий. В настоящее время в Ливии находится делегация, которую я отправил по согласованию с МИД России. Она заберет на борт самолета наших граждан и вернется в Россию», - цитирует запись, сделанную Кадыровым, ТАСС.

По словам главы Чечни, в начале октября в Ливию отправился депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, который обсудил освобождение экипажа с председателем президентского совета Ливии Фаизом Сараджем, председателем Верховного госсовета Абдурахманом Суэхли и руководителем следственного комитета при Генпрокуратуре Ас-Садыком Ас-Суром.

«По моему поручению, Адам Султанович занимался вопросами экипажа «Михаила Чеботарева» с момента задержания ливийскими властями. На начальном этапе была освобождена и возвращена в Россию часть команды. Это результат нашего тесного взаимодействия с Министерством иностранных дел и большого личного участия министра Сергея Лаврова», - подчеркнул Кадыров.