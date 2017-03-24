Кадыров сообщил об опознании личностей убитых при атаке части Росгвардии боевиков

Все шестеро боевиков, убитых при попытке захватить часть Росгвардии в Чечне, опознаны - трое из низ являются уроженцами республики, двое - из Ростовской области и один из Волгоградской области. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми», - цитирует ТАСС запись, сделанную Кадыровым.

Глава республики выразил соболезнования главнокомандующему войсками национальной гвардии РФ генералу армии Виктору Золотову, а также родным и близким шестерых погибших при атаке части бойцов Роснвардии.

- Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова принял решение оказать помощь семьям погибших военнослужащих, - сообщил Рамзан Кадыров.

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