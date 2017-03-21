Кадыров собирается с визитом в Сирию

Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует отправиться с визитом в Сирию. Об этом заявил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Парламентарий не назвал конкретные сроки поездки, но заверил, что визит непременно состоится. «Обязательно приедет», - сказал он корреспонденту «Интерфакса» при посещении российскими парламентариями восточной части Алеппо.

Депутаты во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым встретились с властями сирийской провинции и местными жителями. Они отметили, что террористы продолжают просачиваться в Алеппо и пользуются поддержку примерно у десятой части населения.