Кадыров собирается с визитом в Сирию
Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует отправиться с визитом в Сирию. Об этом заявил депутат Госдумы Адам Делимханов.
Парламентарий не назвал конкретные сроки поездки, но заверил, что визит непременно состоится. «Обязательно приедет», - сказал он корреспонденту «Интерфакса» при посещении российскими парламентариями восточной части Алеппо.
Депутаты во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым встретились с властями сирийской провинции и местными жителями. Они отметили, что террористы продолжают просачиваться в Алеппо и пользуются поддержку примерно у десятой части населения.
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