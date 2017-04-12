Кадыров и Сечин пригрозили судом Financial Times

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров могут подать в суд на издание Financial Times за публикации, содержащие «лживые измышления».

«Предмет этих измышлений затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахмадовича Кадырова, оскорбляет светлую память Ахмад-Хаджи Кадырова, с которым Игорь Сечин был близко знаком с 1999 года», - поясняется в сообщении на сайте «Роснефти».

При этом отмечено, что не соответствующая действительности информация была растиражирована ресурсами, финансируемыми структурами Ходорковского.

Кроме того, возмущение Кадырова и Сечина вызвали заявления издания о «чеченском следе», на который якобы кто-то пытается навести расследование теракта в метро Санкт-Петербурга.

«Публикуемые и тиражируемые домыслы являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью, в связи с чем, мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций», - подчеркивается в сообщении.