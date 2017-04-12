Кадыров и Сечин пригрозили судом Financial Times

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров могут подать в суд на издание Financial Times за публикации, содержащие «лживые измышления».

«Предмет этих измышлений затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахмадовича Кадырова, оскорбляет светлую память Ахмад-Хаджи Кадырова, с которым Игорь Сечин был близко знаком с 1999 года», - поясняется в сообщении на сайте «Роснефти».

При этом отмечено, что не соответствующая действительности информация была растиражирована ресурсами, финансируемыми структурами Ходорковского.

Кроме того, возмущение Кадырова и Сечина вызвали заявления издания о «чеченском следе», на который якобы кто-то пытается навести расследование теракта в метро Санкт-Петербурга.

«Публикуемые и тиражируемые домыслы являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью, в связи с чем, мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций», - подчеркивается в сообщении.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Роснефть
Следующая новость В Кремле началась встреча Путина с Тиллерсоном

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО