Кадыров рассказал о работе частных инструкторов из США в центре для спецназа в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении в 2018 году строительства международного учебного центра для сил специальных операций, в котором смогут работать частные инструкторы из США.
По его словам, американские частные специалисты имеют богатый опыт участия в гласных и негласных спецоперациях в Латинской Америке, Азии, Африке, кроме того, они заинтересованы в сотрудничестве с центром.
Кадыров также отметил в интервью «Интерфакс», что на данный момент свои резюме прислали около десяти частных американских инструкторов. Это люди с именем.
При этом глава Чечни подчеркнул, что официальные силовые структуры США в Чечне подпадают под санкции.
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