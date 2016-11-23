Кадыров рассказал о работе частных инструкторов из США в центре для спецназа в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении в 2018 году строительства международного учебного центра для сил специальных операций, в котором смогут работать частные инструкторы из США.

По его словам, американские частные специалисты имеют богатый опыт участия в гласных и негласных спецоперациях в Латинской Америке, Азии, Африке, кроме того, они заинтересованы в сотрудничестве с центром.

Кадыров также отметил в интервью «Интерфакс», что на данный момент свои резюме прислали около десяти частных американских инструкторов. Это люди с именем.

При этом глава Чечни подчеркнул, что официальные силовые структуры США в Чечне подпадают под санкции.