Кадыров рассказал о поимке готовивших теракты в Чечне бандитов

В чеченском селе Цоци-Юрт силовиками задержаны несколько человек, которые готовились совершить «серию резонансных тяжких преступлений. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, у задержанных были изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В числе злоумышленников – член семьи Исы Мускиева, которого Кадыров назвал одним из самых кровавых бандглаварей, сообщает Ридус.