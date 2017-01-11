Кадыров рассказал о поимке готовивших теракты в Чечне бандитов
В чеченском селе Цоци-Юрт силовиками задержаны несколько человек, которые готовились совершить «серию резонансных тяжких преступлений. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, у задержанных были изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
В числе злоумышленников – член семьи Исы Мускиева, которого Кадыров назвал одним из самых кровавых бандглаварей, сообщает Ридус.
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