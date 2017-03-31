Кадыров раскрыл тайну встречи с Медведевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности встречи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым, которая состоялась накануне в подмосковных Горках.

По словам Кадырова, главной темой встречи стало развитие аэропорта Грозный и возможность строительства второй очереди.

«Я пришел с конкретными письмами, документами, по которым имеются заключения различных комиссий, министерств и ведомств. В частности, поднял вопросы развития аэропортовой инфраструктуры путем строительства второй очереди. Аэропорт Грозный фактически близок к исчерпанию своих возможностей. Это связано с тем, что он был введен по временной схеме», – написал Кадыров на своей странице в Инстаграм.

Он также обратился к Медведеву с просьбой помочь в оснащении Республиканской больницы и Перинатального центра за счет федерального бюджета, сообщает «Федерал пресс».

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