Кадыров призвал «Новую газету» извиниться за сообщения о тюрьмах для геев

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал журналистов «Новой газеты» извиниться за сообщения о тюрьмах для геев в республике и за угрозы в адрес редакции издании.

Выступая на фестивале «Шашлык-Машлык», Кадыров заявил: «Нет бы вам, журналистам, попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили. Сами придумали, сами там сказали, сами заявили».

Он рассказал, что правозащитники Северного Кавказа не нашли ни одной секретной тюрьмы на территории Чечни. Кадыров заявил, что авторы материала работают «за копейки западных спецслужб» и призвал «гонять подальше» от территории республики, пишет РБК.

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых задержаниях геев в Чечне. Позже газета сообщила о существовании в республике тюрем для гомосексуалистов, где к ним применяются пытки.

После выхода первой статьи в главной мечети Грозного была принята резолюция со словами: «Обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности». «Новая газета» восприняла это как угрозу. 19-20 апреля в редакцию прислали конверты с неизвестным порошком.