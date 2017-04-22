Кадыров призвал «Новую газету» извиниться за сообщения о тюрьмах для геев

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал журналистов «Новой газеты» извиниться за сообщения о тюрьмах для геев в республике и за угрозы в адрес редакции издании.

Выступая на фестивале «Шашлык-Машлык», Кадыров заявил: «Нет бы вам, журналистам, попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили. Сами придумали, сами там сказали, сами заявили».

Он рассказал, что правозащитники Северного Кавказа не нашли ни одной секретной тюрьмы на территории Чечни. Кадыров заявил, что авторы материала работают «за копейки западных спецслужб» и призвал «гонять подальше» от территории республики, пишет РБК.

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых задержаниях геев в Чечне. Позже газета сообщила о существовании в республике тюрем для гомосексуалистов, где к ним применяются пытки.

После выхода первой статьи в главной мечети Грозного была принята резолюция со словами: «Обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности». «Новая газета» восприняла это как угрозу. 19-20 апреля в редакцию прислали конверты с неизвестным порошком.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Медведев подписал распоряжение о поддержке книжной торговли и печатных СМИ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО