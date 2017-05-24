Кадыров предложил уйти от проведения выпускных вечеров в школах Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить проведение выпускных вечеров в школах.

Кроме того, он подчеркнул, что для подобных мероприятий существуют кафе, рестораны, открытые площадки.

Кроме того, Кадыров запретил собирать деньги на выпускной в школах, отметив, что родители смогут выбрать место для проведения праздника и организовать торжества по своему усмотрению, сообщает «Национальная служба новостей».