Кадыров поздравил президента России с Пасхой
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил со Светлой Пасхой президента России Владимира Путина.
Поздравление размещено в Инстаграмме политика. Он подчеркнул: «В Чечне нет никаких конфликтов на религиозной, национальной почве. Это — одно из главных достижений нашего многонационального общества».
Кадыров отметил, что в Чечне созданы все условия для празднования Воскресения Христова. Он добавил, что в республике оказывается поддержка всем верующим, строятся новые храмы и решаются жилищно-бытовые проблемы духовенства.
«Я желаю всем православным христианам, всем, кто отмечает Пасху, мира, стабильности, благополучия!» - написал Кадыров в поздравлении.
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