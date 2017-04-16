Кадыров поздравил президента России с Пасхой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил со Светлой Пасхой президента России Владимира Путина.

Поздравление размещено в Инстаграмме политика. Он подчеркнул: «В Чечне нет никаких конфликтов на религиозной, национальной почве. Это — одно из главных достижений нашего многонационального общества».

Кадыров отметил, что в Чечне созданы все условия для празднования Воскресения Христова. Он добавил, что в республике оказывается поддержка всем верующим, строятся новые храмы и решаются жилищно-бытовые проблемы духовенства.

«Я желаю всем православным христианам, всем, кто отмечает Пасху, мира, стабильности, благополучия!» - написал Кадыров в поздравлении.