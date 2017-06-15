Кадыров похвастался отсутствием в Чечне религиозных конфликтов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике не существует такой проблемы как межрелигиозная рознь.
Комментируя в своем Instagram слова президента России Владимира Путина, Кадыров отметил, что после революции 1917 года в Чечне также разрушались храмы и гибли представители духовенства. Однако сегодня в республике действуют свыше тысячи мечетей, а также строятся православные храмы.
«В Республике нет ни одного факта межрелигиозной розни», - подчеркнул Кадыров. Он также добавил, что благоприятные условия для верующих созданы благодаря главе государства.
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