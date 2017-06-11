Кадыров отреагировал на заявление Госдепа США о бойце Амриеве

Кадыров назвал заявление Госдепа США с просьбой обеспечить безопасность спортсмена Мурада Амриева попыткой задеть Россию.

Он сказал: «Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева - это не искренние переживания за его судьбу, это удобный момент еще раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране». Кроме того, выступая на пресс-конференции, спортсмен сообщил, что его жизни в Чеченской республике ничего не угрожает.

Кадыров призвал Америку прекратить вмешательство в российские дела и освободить заключенных из тюрем, пишет ТАСС. Он добавил: «Все ваши правозащитные институты - апофеоз лицемерия. Если властям США так «не все равно», то обратите лучше взгляд внутрь своей страны, проявите ваше «великодушие» и отпустите всех злостных нарушителей из американских тюрем».

Боец ММА из России Мурад Амриев был объявлен в розыск по запросу полиции Чечни, которая обвиняет его в использовании заведомо подложного паспорта. Его задержали в Белоруссии и передали российской стороне. В ночь на 10 июня спортсмен был отпущен под подписку о невыезде.

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