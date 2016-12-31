Кадыров опроверг сообщения об убийстве боевиков в грозненской больнице

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что в больнице Грозного были застрелены боевики, находившиеся там на лечении.

Он не привел названия изданий, в которых появилась данная информация, но отметил, что они известны своей ненавистью к Чеченской республике.

«Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи», - написал Кадыров в Instagram.

Свою запись он сопроводил видеороликом, в котором министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов также опровергает якобы имевшие место эпизоды стрельбы.