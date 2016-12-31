Кадыров опроверг сообщения об убийстве боевиков в грозненской больнице
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что в больнице Грозного были застрелены боевики, находившиеся там на лечении.
Он не привел названия изданий, в которых появилась данная информация, но отметил, что они известны своей ненавистью к Чеченской республике.
«Данные издания даже во сне мечтают, чтобы в Чечне что-то произошло. Но эти времена прошли и нет им возврата, сколько бы о них не мечтали авторы сенсационной лжи», - написал Кадыров в Instagram.
Свою запись он сопроводил видеороликом, в котором министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов также опровергает якобы имевшие место эпизоды стрельбы.
Следующая новость Жертвами двух взрывов в Багдаде стали более 20 человек
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии