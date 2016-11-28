Кадыров опроверг слова об убийстве русских солдат

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова об убийстве русских солдат являются «наглой ложью» и приписываются ему умышленно.

«Никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не говорил, что убивал русских солдат. Ни разу не произнес такую фразу! Эти слова приписывают мне, они умышленно запущены в Сеть. Их тиражируют, прекрасно зная: это наглая ложь», - сказал он в интервью ТАСС.

Кадыров признал, что во время первой кампании брал оружие в руки. «Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом», - добавил он.

Глава Чечни вспомнил эпизод с захваченными в плен двумя российскими солдатами и одним контрактником. По его словам, военнослужащих в итоге передали в штаб, «можно сказать, спасли». Кадыров также отметил, что его отец, будучи муфтием, спас жизни «многих и многих военнослужащих».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Число жертв крушения вертолета в Крыму возросло до трех

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО