Кадыров опроверг слова об убийстве русских солдат

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова об убийстве русских солдат являются «наглой ложью» и приписываются ему умышленно.

«Никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не говорил, что убивал русских солдат. Ни разу не произнес такую фразу! Эти слова приписывают мне, они умышленно запущены в Сеть. Их тиражируют, прекрасно зная: это наглая ложь», - сказал он в интервью ТАСС.

Кадыров признал, что во время первой кампании брал оружие в руки. «Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом», - добавил он.

Глава Чечни вспомнил эпизод с захваченными в плен двумя российскими солдатами и одним контрактником. По его словам, военнослужащих в итоге передали в штаб, «можно сказать, спасли». Кадыров также отметил, что его отец, будучи муфтием, спас жизни «многих и многих военнослужащих».