Кадыров опроверг информацию об отправке чеченских батальонов в Сирию

Сообщения о том, что два чеченских батальона оправятся в Сирию, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Отечественные СМИ тиражируют сообщения об «отправке» в Сирию военнослужащих батальонов «Восток», «Запад» и «чеченского спецназа». Ответственно заявляю, что в Чеченской республике нет никаких батальонов «Восток» и «Запад», - цитирует «Интерфакс» запись сделанную Кадыровым на своей странице в соцсетях.

По словам главы республики, в Чечне, как и в других российских регионах, дислоцируются подразделения Министерства обороны РФ.

«В них проходят службу граждане России из Чечни и других субъектов федерации. Хорошо известно, что российские войска не принимают участия в наземной операции в Сирии», - подчеркнул Кадыров.

В то же время глава региона заявил, что если поступит соответствующее распоряжение, военнослужащие из Чечни однозначно отправятся в Сирию.

«Если банды террористов не уничтожить, они окажутся там, где меньше всего их ждут. Поэтому они должны быть нейтрализованы вдали от нашего родного очага! И мы к этому готовы в любую минуту!» - написал Кадыров.

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