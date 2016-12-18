Кадыров объявил итоги спецоперации в Грозном

В результате спецмероприятий по поимке боевиков в Чечне ликвидировано семь преступников. Еще четыре злоумышленника задержаны.

В ночь на 18 декабря в Грозном неизвестные напали на полицейских. СМИ сообщили о связи злоумышленников с запрещенным объединением ДАИШ. Спецоперацию по их ликвидации возглавил лично глава республики Рамзан Кадыров, сообщает "Интерфакс". Он сообщил, что операция проводилась в лесном массиве недалеко от Грозного.

– Я ещё раз подчеркиваю, что ни одному шайтану не удастся живым покинуть Грозный, если он пришёл с оружием в руках. Это было наглядно доказано за последние сутки, – заявил глава Чечни. Он поблагодарил всех участников спецоперации за мужество и стойкость.