Кадыров объявил итоги спецоперации в Грозном
В результате спецмероприятий по поимке боевиков в Чечне ликвидировано семь преступников. Еще четыре злоумышленника задержаны.
В ночь на 18 декабря в Грозном неизвестные напали на полицейских. СМИ сообщили о связи злоумышленников с запрещенным объединением ДАИШ. Спецоперацию по их ликвидации возглавил лично глава республики Рамзан Кадыров, сообщает "Интерфакс". Он сообщил, что операция проводилась в лесном массиве недалеко от Грозного.
– Я ещё раз подчеркиваю, что ни одному шайтану не удастся живым покинуть Грозный, если он пришёл с оружием в руках. Это было наглядно доказано за последние сутки, – заявил глава Чечни. Он поблагодарил всех участников спецоперации за мужество и стойкость.
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