Кадыров обвинил Москву в невыполнении программы восстановления Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Москву в невыполнении программы восстановления республики.

«У нас были заводы, фабрики, было буквально все, но ничего не восстановлено. Люди должны понимать, что даже программу, которую выполняют во всех регионах Российской Федерации, в Чеченской республике, единственном послевоенном регионе, федеральный центр не выполнил», - цитирует РИА «Новости» слова Кадырова.

Он пояснил, что на федеральную целевую программу выделялось 130 миллиардов рублей, однако позже сумма была сокращена до 75 миллиардов рублей.

По словам Кадырова, действовавший на тот момент министр финансов Алексей Кудрин и полпред президента Дмитрий Козак просили его согласиться на секвестирование, в таком случае будет открыто финансирование и «все будет сделано».

Глава Чечни заявил, что дал свое согласие, однако взамен ничего из обещанного для республики не получил. Он добавил, что в Чечне до сих пор не хватает школ.

Ранее Кадыров уже заявлял, что предложения Минфина по бюджету республики на 2017 год, предполагающие сокращение расходов, неприемлемы. В Кремле в ответ заявили, что сложный бюджетный процесс касается не отдельно взятых регионов, а страны в целом.