Кадыров обратился к Эрдогану с просьбой об экстрадиции пойманных террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана экстрадировать ранее задержанных в Турции террористов, которые совершили ряд преступлений в республике.

Он уточнил, что речь идет о Махране Саидове, Асланбеке Вадалове и Тархане Газиеве.По словам Кадырова, они являются главарями действовавших в Чечне террористов и совершили множество преступлений, среди которых теракты, убийства сотрудников полиции и гражданских лиц.

Кадыров выразил уверенность, что генпрокуратура России вскоре направит в Турцию необходимые документы для выдачи террористов и призвал Эрдогана положительно решить этот вопрос. «Особенно важно это и для Турции, ибо невозможно думать о стабильности, когда в стране находятся известные всему миру террористы», - говорится в обращении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.