Кадыров назвал сообщения СМИ об убийствах геев в Чечне провокациями

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал появившиеся в СМИ сообщения о задержаниях и убийствах геев в республике провокациями.

«Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа «хорошие люди» пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали фамилию одного», - цитирует «ТВ Центр» слова Кадыров.

По его словам, упоминаемый им человек был обнаружен у себя дома живым и здоровым. Глава Чечни отметил, что в плане безопасности его регион находится на хорошем счету, серьезных угроз этому нет.

Ранее «Новая газета» опубликовала расследование о том, что в Чечне проводятся массовые задержания лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание утверждало, что как минимум трое из них убиты. Позже «Новая газета» опубликовала материал о специальных тюрьмах для гомосексуалистов, где их незаконно удерживают и пытают. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов тогда заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».