Кадыров назвал Чечню одним из самых стабильных регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает республику одним из самых стабильных регионов не только в России, но и в мире.

По словам Кадырова, за десять лет его правления в республике Чечня возродилась из руин. Он отметил, что этому способствовали «сотни миллиардов рублей инвестици» и поддержка федерального центра, сообщает РИА ФедералПресс.

Глава Чечни рассказал, что республика пользуется популярностью у туристов, поэтому он намерен превратить ее в туристический центр, а Грозный – в молодежный город Кавказа.