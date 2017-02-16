Кадыров назвал Чечню одним из самых стабильных регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает республику одним из самых стабильных регионов не только в России, но и в мире.
По словам Кадырова, за десять лет его правления в республике Чечня возродилась из руин. Он отметил, что этому способствовали «сотни миллиардов рублей инвестици» и поддержка федерального центра, сообщает РИА ФедералПресс.
Глава Чечни рассказал, что республика пользуется популярностью у туристов, поэтому он намерен превратить ее в туристический центр, а Грозный – в молодежный город Кавказа.
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