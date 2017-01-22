Кадыров надеется на победу над терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что надеется на скорейшую победу над терроризмом. По его словам, для этого США необходимо найти общий язык с Россией.

– Потому что если Америка и Россия объединят свои усилия против международного терроризма, то они быстро это закончат, – сказал Кадыров и добавил, что мечтает о нахождении общего языка между Россией и США, сообщает РИА "Новости".

Кадыров в эфире российского телевидения поздравил Трампа с победой в президентских выборах. Также глава Чечни пожелал ему осуществления намеченных планов.