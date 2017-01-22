Кадыров надеется на победу над терроризмом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что надеется на скорейшую победу над терроризмом. По его словам, для этого США необходимо найти общий язык с Россией.
– Потому что если Америка и Россия объединят свои усилия против международного терроризма, то они быстро это закончат, – сказал Кадыров и добавил, что мечтает о нахождении общего языка между Россией и США, сообщает РИА "Новости".
Кадыров в эфире российского телевидения поздравил Трампа с победой в президентских выборах. Также глава Чечни пожелал ему осуществления намеченных планов.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии