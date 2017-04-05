Кадыров летает на частном самолете стоимостью 80 миллионов долларов

Глава Чечни Рамзан Кадыров летает на самолете Airbus ACJ319, который является самым дорогим лайнером класса бизнес-джет.

По данным телеканала «Дождь», в самолете оборудованы гостиная, спальная комната, офис, ванная, переговорная со средствами специальной связи.

Кроме того, по сведениям телеканала, в интерьере салона использован натуральный мрамор и драгоценные металлы. Цена такого самолета может достигать 80 миллионов долларов.

СМИ выяснили, что певец Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати, опубликовал в своем Инстаграме фотографию из салона частного самолета и отметил на кадре главу Чечни. Этот же самолет неоднократно появлялся и в Инстаграме Кадырова, но без указания номера.

По данным сайта Flightradar24.com, за последний год этот лайнер совершил почти 140 полетов, 116 из которых начинались или заканчивались в Грозном, их совершал сам Кадыров или его приближенные.

В декларации о доходах Кадырова отсутствует какое-либо упоминание о лайнере в пользовании или в собственности, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Дождь».