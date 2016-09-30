Кадыров и Греф поддержали Казанский Кремль на новых российских банкнотах
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и президент Сбербанка Герман Греф поддержали кандидатуру Казани в голосовании на символ новых банкнот в 200 и 2000 рублей.
Фотографии Кадырова и Грефа с 200-рублевой банкнотой с изображением Казанского Кремля появилась сегодня на страницах Президента Татарстана Рустама Минниханова в социальных сетях.
Мечеть Кул-Шариф, которая входит в ансамбль Казанского Кремля, в голосовании активно поддерживается мусульманами страны, которые хотели бы видеть ее на новых купюрах.
Голосование проходит на сайте Центробанка. Также отдать свой голос за понравившийся дизайн новых денежных купюр можно будет завтра, 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка России.
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