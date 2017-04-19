Кадыров готов выселять из Чечни членов семей террористов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готовы выселять из республики членов семей тех, кто воюет на стороне террористов.
«Если у них сын или брат вышел, стал на путь терроризма, если семья им помогает…, получают пенсии, пособия…, помогая им финансово убивать нас, таких людей мы будем выселять», - цитирует «Интерфакс» интервью Кадырова RT.
По словам чеченского лидера, такие люди являются соучастниками террора и им не место в Чечне.
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