Кадыров готов выселять из Чечни членов семей террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готовы выселять из республики членов семей тех, кто воюет на стороне террористов.

«Если у них сын или брат вышел, стал на путь терроризма, если семья им помогает…, получают пенсии, пособия…, помогая им финансово убивать нас, таких людей мы будем выселять», - цитирует «Интерфакс» интервью Кадырова RT.

По словам чеченского лидера, такие люди являются соучастниками террора и им не место в Чечне.