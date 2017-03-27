Кадыров и Галустян сняли видеоответ НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комик Михаил Галустян и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев сняли видеоролик в ответ на доклад исследовательского центра НАТО StratCom о юмористических передачах на российском телевидении.

Видео размещено на странице Кадырова в Instagram. В нем Галустян, пародируя главу республики, обвиняет НАТО в провокации и грозит «дойти до главного». К нему присоединяется Грачев, изображающий президента России Владимира Путина, и обещает сделать то же самое. Последним в кадре появляется сам Кадыров и призывает юмористов успокоиться. «Я здесь сам дойду до главного», - заявляет он.

Ранее StratСom заявили, что российские развлекательные программы используются для того, чтобы дискредитировать западных лидеров в глазах телезрителей.

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Теги:
Места: Россия
Организации: НАТО
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