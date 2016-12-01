Кадыров не будет запрещать продажу алкоголя в Чечне

Продажа алкоголя на территории Чечни не будет запрещена, так как это противоречит законодательству РФ, заявил журналистам глава республики Рамзан Кадыров.

- Продажу мы ужесточать не будем и не можем, потому что у нас по закону мы не имеем право, а дальше можем использовать религию, наши обычаи, менталитет, — цитирует «РИА Новости» слова Кадырова.

После крупного ДТП с участием нетрезвого водителя, произошедшего на трассе «Кавказ», в Чечне закрылись все торговые точки по продаже спиртных напитков. По словам руководителя оперативного штаба по профилактике ДТП, председателя парламента республики Магомеда Даудова, предприниматели добровольно отказались от своей деятельности.