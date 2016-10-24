Кадры крушения пассажирского лайнера на Мальте попали в интернет
Во Всемирной сети интернет появились кадры крушения пассажирского лайнера Swearingen Metroliner, совершавшего маршрут из международного аэропорта Мальты в ливийский город Мисрату и рухнувшего на землю через несколько минут после взлета.
Момент катастрофы удалось заснять одному из автомобилистов, проезжавших по трассе, недалеко от которой случилась трагедия, - сообщает интернет-издание «Мир новостей».
На видео запечатлено, как лайнер, стремительно теряя высоту, пересекает автомобильную трассу и взрывается, ударившись о землю.
Причины происшествия выясняются. В МИД РФ сообщили, что россиян на борту потерпевшего крушение самолета не было.
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