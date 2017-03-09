Качество работы зависит от секса
Ученые из университета Орегон в США решили выяснить, как эффективность работы зависит от качества сексуальной жизни. Исследователи провели серию опытов, в которых приняли участие 159 супружеских пар разного возраста и социально положения. Добровольцы отвечали на вопросы касательно их самочувствия и как это связано с сексуальной активностью.
Большинство испытуемых (причем и женщины, и мужчины) заявили исследователям, что после занятия сексом ночью утром они чувствовали себя намного лучше и выполняли свою работу более эффективно и осмысленно, - сообщает «ФАН».
В результате, исследователи пришли к однозначному выводу, что качественный секс влияет на успехи в работе, а регулярная интимная жизнь повышает стрессоустойчивость и работоспособность.
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