В Кабуле террористы атаковали военный госпиталь

Пятеро боевиков напали на военный госпиталь имени Сардар Дауд Хана в столице Афганистана.

Атака началась с мощного взрыва у главного входа в медучреждение. По словам очевидцев, один из нападавших привел в действие взрывное устройство, закрепленное на его теле. После этого остальные террористы, переодетые медработниками, проникли в здание и открыли огонь по присутствующим, передает телеканал TOLOnews.

Согласно предварительным данным, погибли два человека и по меньшей мере 13 получили ранения.

На место происшествия прибыли силовики, которые ведут перестрелку с боевиками.

Пока ни одна террористическая группировка не заявила о своей причастности к нападению.