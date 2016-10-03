В Кабуле прогремел взрыв
Не менее одного человека погибли в результате взрыва в Кабуле (столица Афганистана), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент случился в центре города.
В результате взрыва двое людей получили ранения. Очевидцы утверждают, что пострадавших гораздо больше. Уже известно, что на улице сработало самодельное взрывное устройство.
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