В Кабуле прогремел взрыв

Не менее одного человека погибли в результате взрыва в Кабуле (столица Афганистана), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент случился в центре города.

В результате взрыва двое людей получили ранения. Очевидцы утверждают, что пострадавших гораздо больше. Уже известно, что на улице сработало самодельное взрывное устройство.