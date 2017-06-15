В Кабуле погибли люди при взрыве в мечети

В одной из шиитских мечетей в столице Афганистана прогремел взрыв. Его жертвами стали шесть человек.

Инцидент произошел на юго-востоке Кабула. После взрыва была слышна стрельба, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews.

На месте происшествия работает полиция. По данным правоохранителей, в результате взрыва пострадали 10 человек.

В МВД Афганистана расценивают произошедшее как теракт. О своей причастности к взрыву пока не заявила ни одна террористическая группировка.