Кабмину поручили подготовить законопроект об аварийном жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий создание постоянных механизмов расселения аварийных домов.
Данные механизмы должны начать действовать с 2019 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на Кремль.
Кроме того, глава государства поручил руководителям регионом лично давать разъяснения гражданам, если обязательства по их расселению из аварийных домов не были выполнены в установленные сроки.
Генпрокуратуре поручено провести проверку на предмет невключения в программу расселения аварийных домов, признанных таковыми до начала 2012 года.
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