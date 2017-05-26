Кабмину поручили подготовить законопроект об аварийном жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в Госдуму законопроект, предусматривающий создание постоянных механизмов расселения аварийных домов.

Данные механизмы должны начать действовать с 2019 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на Кремль.

Кроме того, глава государства поручил руководителям регионом лично давать разъяснения гражданам, если обязательства по их расселению из аварийных домов не были выполнены в установленные сроки.

Генпрокуратуре поручено провести проверку на предмет невключения в программу расселения аварийных домов, признанных таковыми до начала 2012 года.