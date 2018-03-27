В кабмине высказались против закона о наемниках
Правительство России отказалось поддержать законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК).
Кабмин направил в Госдуму отрицательный отзыв на документ. Свою позицию он аргументировал тем, что проект противоречит Конституции России. В частности, ч. 5 ст. 13 Основного закона, которая запрещает деятельность общественных объединений, направленую на создание вооруженных формирований.
Кроме того, в правительстве подчеркнули, что вопросы обороны и безопасности, войны и мира находятся в ведении государства, и это также закреплено к Конституции.
Ранее против законопроекта высказались в МИД, Минобороны, Минфине, Минюсте, Генпрокуратуре, а также Росгвардии и других силовых ведомствах, передает «Интерфакс».
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