В кабмине высказались против закона о наемниках

Правительство России отказалось поддержать законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК).

Кабмин направил в Госдуму отрицательный отзыв на документ. Свою позицию он аргументировал тем, что проект противоречит Конституции России. В частности, ч. 5 ст. 13 Основного закона, которая запрещает деятельность общественных объединений, направленую на создание вооруженных формирований.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что вопросы обороны и безопасности, войны и мира находятся в ведении государства, и это также закреплено к Конституции.

Ранее против законопроекта высказались в МИД, Минобороны, Минфине, Минюсте, Генпрокуратуре, а также Росгвардии и других силовых ведомствах, передает «Интерфакс».