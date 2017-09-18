В кабмине решили поднять акцизы на топливо

В правительстве России решили на один рубль за литр повысить акцизы на топливо. Повышение будет проводиться в два этапа – в начале будущего года и в середине.

Учитывая инфляцию, цена на акцизы подниматься не более чем на 4% (около 30 копеек на бензин и 23 – на дизтопливо), отмечают в Минэнерго. В противном случае существует риск значительного роста цен на топливо в рознице. По мнению чиновников, уже в этом году бензин может подорожать почти на три рубля, а в следующем – превысить отметку в 40 рублей за литр, сообщает «URA.RU» со ссылкой на «Ведомости».

Мнения источников издания разделились. Одни полагают, что уже кабмин не откажется от повышения цен на акцизы, другие считают, что подорожания топлива следует ожидать только после президентских выборов а марте 2018 года.

Предполагается, что средства, вырученные от увеличения акцизов, будут направлены на строительство трасс в Калининградской области и Крыму.

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