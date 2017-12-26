В кабмине поддержали законопроект по недрам на шельфе Крыма

Законопроект, предусматривающий выставление на аукционы участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей в районе Крыма, одобрен правительством России.

Глава Минприроды Сергей Донской пояснил, что эти участки будут отнесены к недрам федерального значения. Решения об объявлении аукционов и передачи лицензий по их итогам будет приниматься кабмином. Разработку недр доверят только компаниям, российское участие в которых превышает 50%, передает «Интерфакс».

Министр добавил, что законопроект одобрен для внесения на рассмотрение Госдумы.

Лицензии на разработку недр на шельфе Крыма, выданные правительством Украины и не продленные, признаются недействительными.