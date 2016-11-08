В кабмине опровергли сообщения о повышении зарплат госслужащим
В правительстве России не подтвердили ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что чиновникам в 2019 году будет повышена зарплата на 38%.
«Мы опровергаем эту информацию», — цитирует РБК сотрудника департамента пресс-службы и информации правительства, имя которого не называется.
В Минфине России комментарии по данному поводу изданию получить не удалось.
Ранее о повышении зарплат чиновникам сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу правительства. Там якобы уточнили, что это предусмотрено планом мероприятий по реализации основных направлений развития госслужбы на 2016-2018 годы.
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