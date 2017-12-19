В кабмине одобрили наказание за выдачу кредитов без лицензии

Законопроект об ужесточении ответственности физических и юридических лиц за выдачу кредитов без лицензии одобрили в правительстве России.

Согласно документу, административный штраф для граждан составит 10-30 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч рублей, для компаний – 300-500 тысяч рублей. При повторных нарушениях максимальные размеры штрафов возрастут до 50 тысяч, 200 тысяч и двух миллионов рублей соответственно.

В кабмине отметили, что проект направлен на улучшение ситуации в сфере защиты прав потребителей микрофинансовых услуг. При этом предложили добавить в качестве санкции временное приостановление деятельности юрлица при повторном правонарушении, сообщает «Парламентская газета».