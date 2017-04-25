В кабмине договорились о параметрах расчета цен на водку

Минфин согласовал с Росалкогольрегулированием и аппаратом вице-премьера Александра Хлопонина подход к формированию оптово и розничной цен на водку.

По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, минимальная цена будет формироваться из себестоимости, наценки производителей в оптовом звене и наценки в рознице, передает ТАСС.

«Себестоимость будет меняться. И, естественно, будет меняться цена», - сказал представитель ведомства. При этом он не уточнил, будет ли это происходить ежегодно.

Ранее Минфин подготовил приказ о повышении минимальной розничной цены на водку со 190 до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Документ направлен на согласование в Минюст.