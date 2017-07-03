Кабмин запретил оставлять детей одних в машинах
Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, детей дошкольного возраста запрещается оставлять в автомобилях на время стоянки без совершеннолетних лиц.
Наряду с этим установлено, что для перевозки детей в возрасте до семи лет должны безальтернативно использоваться детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка. При перевозке пассажиров в возрасте от семи до 11 лет могут быть использованы как детские кресла, так и ремни безопасности, предусмотренные конструкцией автомобиля.
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