Кабмин задумался о снижении цен на бензин

Правительство дало поручение Минфину проработать данный вопрос.

В кабмине намерены держать подорожание топлива на внутреннем рынке путем снижения акцизов на бензин и дизельное топливо. В первом случае на три тысячи рублей, во втором – на две тысячи рублей за тонну.

Министерство должно представить свои соображения до 1 июля, рассказал ТАСС руководитель управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федерльной антимонопольной службы Дмитрий Махонин.

На прошлой неделе бензин в России подорожал более чем на 60 копеек и достиг в среднем цены в 42 рублей за литр.

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