Кабмин выделит средства на поддержку автокредитования
В текущем году правительство России выделит семь миллиардов рублей на поддержку программ льготного кредитования и лизинга автомобилей.
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, данная мера позволит предотвратить повышение кредитных и лизинговых ставок и сохранить спрос на автомобили.
Глава правительства также добавил, что производители газомоторной техники также получат субсидии. Их общая сумма составит два с половиной миллиарда рублей, передает «Интерфакс».
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