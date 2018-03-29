Кабмин выделит средства на поддержку автокредитования

В текущем году правительство России выделит семь миллиардов рублей на поддержку программ льготного кредитования и лизинга автомобилей.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, данная мера позволит предотвратить повышение кредитных и лизинговых ставок и сохранить спрос на автомобили.

Глава правительства также добавил, что производители газомоторной техники также получат субсидии. Их общая сумма составит два с половиной миллиарда рублей, передает «Интерфакс».