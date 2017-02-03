Кабмин выделил 20 млрд рублей на противодействие ВИЧ

На противодействие распространению ВИЧ-инфекции, лечение и просветительскую работу правительство России выделило 19,78 миллиарда рублей.

Большая часть этих средств – 14,76 миллиарда рублей – будут направлены на централизованную закупку антивирусных препаратов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт кабмина.

Накануне в правительстве прошло заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, на котором обсуждались вопросы борьбы с ВИЧ. В частности, речь шла о финансовом обеспечении лечения больных при смене ими региона проживания, производстве лекарств, профилактике ВИЧ и социальной адаптации больных.