Кабмин выделил 20 млрд рублей на противодействие ВИЧ
На противодействие распространению ВИЧ-инфекции, лечение и просветительскую работу правительство России выделило 19,78 миллиарда рублей.
Большая часть этих средств – 14,76 миллиарда рублей – будут направлены на централизованную закупку антивирусных препаратов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт кабмина.
Накануне в правительстве прошло заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, на котором обсуждались вопросы борьбы с ВИЧ. В частности, речь шла о финансовом обеспечении лечения больных при смене ими региона проживания, производстве лекарств, профилактике ВИЧ и социальной адаптации больных.
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