Кабмин выделил миллиард рублей производителям высокотехнологичного оборудования
Правительство России выделило один миллиард рублей отечественным организациям на производство и реализацию пилотных партий нового высокотехнологичного оборудования. Соответствующее распоряжение подписано 29 октября премьер-министром Дмитрием Медведевым.
«Такая мера господдержки позволит решить проблемы с выводом пилотной партии оборудования на рынок в условиях отсутствия опыта эксплуатации», - отмечается на сайте кабмина.
Принятое решение призвано сократить расходы предприятий и обеспечить поддержку производителей нефтегазового машиностроения, станкоинструментальной промышленности, тяжелого машиностроения и других отраслей.
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