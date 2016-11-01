Кабмин выделил миллиард рублей производителям высокотехнологичного оборудования

Правительство России выделило один миллиард рублей отечественным организациям на производство и реализацию пилотных партий нового высокотехнологичного оборудования. Соответствующее распоряжение подписано 29 октября премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Такая мера господдержки позволит решить проблемы с выводом пилотной партии оборудования на рынок в условиях отсутствия опыта эксплуатации», - отмечается на сайте кабмина.

Принятое решение призвано сократить расходы предприятий и обеспечить поддержку производителей нефтегазового машиностроения, станкоинструментальной промышленности, тяжелого машиностроения и других отраслей.