Кабмин выделил десятки миллиардов на содержание колоний
В 2018-2026 годах на пенитенциарные учреждения будет потрачено 54,9 миллиарда рублей.
Эти средства выделены правительством в рамках Федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 годы)». В ходе ее реализации СИЗО, исправительные, лечебно-исправительные и лечебно-профилактические учреждения должны быть приведены соответствие с отечественным законодательством и международными стандартами.
В частности, будет проведена реконструкция следственных изоляторов, медпунктов, лечебных корпусов, больниц. Кроме того, планируется создать дополнительные рабочие места для осужденных, передает Ura.ru со ссылкой на ТАСС.
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