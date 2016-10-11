Кабмин внес законопроект об ускорении снятия запрета на выезд за границу должников
Правительство России внесло с Государственную думу законопроект об ускорении процедуры снятия запрета на выезд за границу должников, которые выполнили свои обязательства.
С текстом документа можно познакомиться на сайте кабмина.
- Принятие законопроекта направлено на закрепление организационно-правового механизма, позволяющего ускорить процедуру принятия решения о снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации после устранения обстоятельств, послуживших основанием для установления ограничения на выезд, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Если документ будет принят, то в федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесут поправки. Проект закона уже одобрили на заседании правительства 6 октября.
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