Кабмин внес законопроект об ускорении снятия запрета на выезд за границу должников

Правительство России внесло с Государственную думу законопроект об ускорении процедуры снятия запрета на выезд за границу должников, которые выполнили свои обязательства.

С текстом документа можно познакомиться на сайте кабмина.

- Принятие законопроекта направлено на закрепление организационно-правового механизма, позволяющего ускорить процедуру принятия решения о снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации после устранения обстоятельств, послуживших основанием для установления ограничения на выезд, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если документ будет принят, то в федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесут поправки. Проект закона уже одобрили на заседании правительства 6 октября.